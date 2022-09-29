فروع الجامعة العمالية في المحافظات.. نظام الدراسة والأوراق المطلوبة

عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022، بدأ الطلاب وأولياء أمورهم في البحث عن فروع الجامعة العمالية في المحافظات، وشروط التقديم لها، ومدة الدراسة، والأقسام والتخصصات المتاحة، إضافة إلى الأوراق المطلوبة للالتحاق بها.

مميزات الجامعة العمالية 2022 في محافظات مصر

وتهتم الجامعة العمالية المنتشرة فروعها في محافظات مصر، بالتطور التكنولوجي وحلقات الجودة العالمية، لأنها واحدة من الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية وإدارة العلاقات الصناعية في مصر، كما تتميز تلك الجامعة بمنحها طلابها التدريب في المصانع عمليًا، ويحتوي المنهج الدراسي بها على المنظومة الدولية للجودة وإدارة الأعمال، ويدرس الطلاب كيفية تطبيق وتطوير شهادات الجودة العالمية وذلك لطلبة تكنولوجيا الإنتاج.

وتمتلك الجامعة العمالية في مصر 11 فرعًا في عدد من المحافظات المصرية، وتقبل الطلاب الحاصلين على شهادت الدبلومات الفنية فقط.

مدة الدراسية وشروط القبول بالجامعة العمالية في محافظات مصر 2022

وتستقبل الجامعة العمالية في محافظات مصر، الطلاب الحاصليين علي شهادة الدبلومات الفنية فقط سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الفندقية للعام الدراسي 2022، وفترة الدراسة بها عامين فقط، يحصل من يجتازهما على درجة الدبلوم فوق المتوسط تخصص تكنولوجيا ميكانيكا أو كهرباء لشعبة التكنولوجيا أو دبلوم فوق المتوسط تخصص علاقات صناعية، أو الفندقة وهذه الشعبة الدراسة بها فى القاهرة فقط، يؤهل الطالب بعدها لمعادلة والتحويل لأى كلية متخصصة وفقا لمجموعه.

نظام الدراسة بالجامعة العمالية في محافظات مصر 2022

وتتبع الجامعة العمالية للطلبة والطالبات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدراسة بها بمصروفات في حدود 6 آلاف جنيه للعام الدراسي الواحد، مقسمة على قسطين، ويقسم العام الدراسي في الجامعة العمالية إلى ترمين بامتحانين منفصلين، يضاف لهما درجة ناتجة عن النشاط الدراسي أي معدل الحضور والأبحاث المقدمة ويطلق علي هذا النوع من التقييم «أعمال السنة» في العامين

فروع الجامعة العمالية في محافظات مصر 2022

والجامعة العمالية لها 11 فرعًا في محافظات مصر، هي محافظات «القاهرة - الاسكندرية - طنطا - الزقازيق - راس البر - بنى سويف - أسيوط - اسوان - الإسماعيلية - المنصورة - كفر الشيخ».

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة العمالية بمحافظات مصر 2022

التقديم في الجامعة العمالية في محافظات مصر 2022 عن طريق مكتب التنسيق تحت إشراف وزارة التعليم العالي، ولا يتم قبول اى ملف بالفروع.

والأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة العمالية بمحافظات، هي:

1- بطاقة الترشيح.

2- أصل شهادة الدبلوم وصورتان منها .

3ـ شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.

4- 6 صور شخصية.

5- بطاقة الرقم القومي وصورتان منها.

6- نموذج 2 جند للطلبة الذكور ممن يقل سنهم عن 19 سنة، والبطاقة العسكرية من قسم الشرطة للطلبة الذكور ممن يتجاوز سنهم 19 سنة.

7- إيصال دفع مصروفات التيرم الاول او كاملة حسب رغبة الطالب.