عاجل.. مصرع محام وإصابة زوجته باختناق في سوهاج.. «فرحهم كان إمبارح»

شهدت دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مصرع محام وإصابة زوجته، إثر اختناقهما بالغاز داخل منزلهما، عقب ساعات من حفل زفافهما.

إخطار بمصرع شخص وإصابة زوجته

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع محامٍ وإصابة زوجته إثر اختناقهما بالغاز بناحية مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين أنه أثناء وجود «حنا ش. ح»، محام، وزوجته «مريم. ي. ع» في منزلهما عقب زفافهما، حدث تسرب غاز، ما أدى إلى اختناقهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى، ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.