تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات بالردم على نهر النيل بمركز المراغة

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ 4 قرارات إزالة ردم مخلفات، خلال حملة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

الحملة تستهدف قريتين بمركز المراغة

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة شملت قريتي «إقصاص ونجع خليفة»، بمركز المراغة، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة ردم بالمخلفات، وكسر الحجر والأتربة على مساحة 800 متر مربع بحرم نهر النيل، باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة المراغة، مشيراً إلى الاستمرار في إزالة التعديات وتطبيق القانون حفاظاً على نهر النيل والمجاري المائية .

مراسم صلح أبناء العمومة في «أولاد بهيج»

في إطار آخر، أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور مراسم الصلح بين أبناء عمومة من «آل يعقوب»، وذلك في قرية «أولاد بهيج»، التابعة لمركز جرجا، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء مصطفى محمد، حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء عصام جمال، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد علي العماري، رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، والنائب ياسر نصر، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الحكيم العش، عضو مجلس الشيوخ، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، والشيخ محمد زكي ،الأمين العام للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، والقس كاراس دولف، ممثلاً للكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وألقى السكرتير العام المساعد كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن، على ما بذلوه من مجهودات، داعياً إلى الوحدة ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، متمنياً أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية.