حكاية رئيس مباحث ورضيع المراغة: دفع حساب المستشفى وأفرج عن والده

غلبت إنسانية ضابط شرطة طبيعة عمله التي تتصف بالحزم والحسم، وجد نفسه أمام قضية تتطلب منه قدرا من الرحمة وتنفيذ روح القانون، رغم عمله رئيسا للمباحث وتكليفه بتحقيق الأمن داخل دائرته من خلال ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء.

تعامل الرائد عبد الله أبو عقيل، رئيس مباحث المراغة بحزم وحسم مع الخارجين عن القانون لم يثنه عن التعامل بلين ورحمة مع أصحاب الحالات الخاصة من المواطنين الصالحين، ففي لفتة إنسانية رائعة، قرر تسديد قيمة تكاليف علاج رضيع داخل مستشفى بسوهاج، بعد ورود بلاغا إلى مركز المراغة في سوهاج ضد والده.

القبض على والد طفل رضيع بسبب تكاليف علاجه

بعد القبض على والد الرضيع تنفيذًا للقانون جلس رئيس المباحث في مكتبه يستمع لأقوال والد طفل رضيع محتجز داخل حضانة إحدى المستشفيات للتأخر في سداد تكلفة علاج نجله وعدم تسلمه من الحضانة، شرح الشاب الثلاثيني ظروفه المادية الصعبة لرئيس المباحث الذي خلع ثوب الضابط الحازم ووضع يده على كتف والد الطفل وطمأنه ووضع يده في «جيبه»، وأخرج له المبلغ وطلب منه التوجه إلى المستشفى لسداده واصحاب طفله للمنزل.

علاج رضيع داخل مستشفى 21 يومًا

تصرف رئيس مباحث المراغة مع والد الطفل الرضيع وتحمل تكاليف علاجه كان محل اهتمام وشكر رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن والد الطفل الرضيع عن تصرف الضابط معه أمام أبناء قريته الذين وجهوا له الشكر، بعد أن ساهم في دفع قيمة علاج رضيع وعلاجه داخل حضانة إحدى المستشفيات لمدة 21 يومًا بعدما أسرعت الإدارة القانونية للمستشفى في تقديم بلاغًا ضد الأب بمركز شرطة المراغة.