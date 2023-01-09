محافظ مطروح يفتتح معرض أهلا رمضان بتخفيضات 20% (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، معرض «أهلا رمضان»، قبل قليل، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات، بتخفيضات تصل لـ20%، بجوار سوق ليبيا أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب جمال الشورى، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وسط تواجد كبير من المواطنين بالمعرض الذين أقبلوا على شراء السلع.

محافظ مطروح: السلع الغذائية متوفرة بتخفيضات

وعلى هامش افتتاح معرض أهلا رمضان، أكد محافظ مطروح، توافر جميع المواد الغذائية بأسعار أقل من الأسواق، وتابع أقسام المعرض من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المعروضة، والمعلن أسعارها والتخفيضات عليها مع التأكد من جودتها، واستمع إلى آراء عدد من المواطنين خلال إقبالهم على الشراء من المعروض من السلع.

وشدد على استمرارية التزام التجار بالأسعار المخفضة للسلع عن مثيلاتها في الأسواق، مع ضرورة الاستمرارية بما يواكب جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتواجد الإشراف والمتابعة على المعرض من خلال مديرية التموين ومندوب من المحافظة، والتأكد من توافر السلع الاساسية باستمرار مع تعويض المباع منها.

استمرار المعرض حتى شهر رمضان

وأكد محافظ مطروح، الالتزام بنسبة التخفيض طيلة فترة عمل المعرض، الذي يستمر حتى آخر شهر رمضان، تيسيرا على المواطنين، موجها لمديرية التموين والغرفة التجارية، بتجهيز ودفع سيارات سلع غذائية مخفضة للقرى ومراكز ونجوع المحافظة، لضمان وصول معارض أهلا رمضان لجميع المواطنين في كل المراكز والقرى.