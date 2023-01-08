محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان في ميدان الساعة.. اللحمة بـ120 جنيها

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بميدان الساعة بوسط مدينة قنا ضمن سلسة أهلا رمضان التي تم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، رافقته النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد شوقي رفاعي رئيس الغرفة التجارية وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا، أقسام معرض أهلا رمضان قنا، الذي يضم جميع احتياجات الأسرة من السلع التموينية والأساسية بأسعار مخفضه وتنافسية عن مثيلاتها في الأسواق بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تابع محافظ قنا حركة البيع والشراء بمعرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث الذي نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، ويضم أدوات منزلية ومستحضرات تجميل وملابس رجالي وأطفال ونساء بأسعار تنافسية.

سعر كيلو اللحمة في معرض أهلا رمضان

كما تفقد محافظ قنا، منفذ بيع اللحوم التابع لمشروعات الأمن الغذائي، الكائن بشارع 23 يوليو بوسط مدينة قنا للاطمئنان على جودة اللحوم وتوافرها في المنفذ بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن تلك المنافذ يتم تزويدها بعجول وأبقار من مزارع التسمين التابعة لمشروعات الأمن الغذائي للمحافظة، ويتم بيعها للمستهلك بسعر مخفض 120 جنيها للكيلوجرام.

انطلاق 10 معارض أهلا رمضان

وأكد محافظ قنا، أنه جرى إنشاء 10 معارض أهلا رمضان بمراكز المحافظة لمحاربة الغلاء وبيع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في الأسواق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في فتح معارض أهلا رمضان للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق الانضباط بها.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 766 منفذ بيع بواقع 15 منفذا لمشروعات الأمن الغذائي التابعة لمحافظة قنا و48 منفذ أمن غذائي بمراكز المدن و10 معارض أهلا رمضان و16 منفذا ثابتا و4 متحرك تابعة لجهاز أمان و13 منفذا ثابتا و9 متحركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية و26 منفذا ثابتا و9 متحركة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة و481 منفذا تابعة لجمعيتي و123 منفذا للجمعيات الاستهلاكية و12 للمجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة لإقامة المعارض لتشجيع كبار التجار على بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.