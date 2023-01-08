«تموين الشرقية» لقناة الحياة: الأرز أكياس بـ15 جنيها في معرض أهلا رمضان

قالت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إنّ المحافظة بها 19 مركزا، ويجري تدشين شادر في كل مركز، وفي بعض الأماكن، تدشين أكثر من شادر، بواقع 4 شوادر في الزقازيق على سبيل المثال، كما أن بعض الهايبرات تشترك مع المحافظة من أماكنها وتعلن أسعارها في إطار معارض أهلا رمضان، بجانب الشركة العامة، وفروعها التي تعرض منتجات مخفضة السعر.

وأضافت «عبدالرحمن»، خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «اللحوم السوداني في فروع الشركة العامة تباع بـ110 جنيهات، وهي لحوم مبردة، كما أن اللحوم البلدي الطازجة تباع في المعرض بين 135 إلى 155 جنيها، كما أن الكبدة الأمريكاني، وهي أجود أنواع الكبد المجمدة تباع بـ100 جنيه، كما أن اللحوم المفروم تباع ما بين 118 إلى 120 جنيه، كما أن الأرز المكيس بـ15 جنيه، حتى الخضار نفسه موجود في المعرض».