محافظ بني سويف يفتتح معرض «أهلا رمضان» في مركز إهناسيا

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، معرض السلع الغذائية بمدينة إهناسيا، والذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والتموين ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان الجاري تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل.

معرض أهلاً رمضان يهدف لرفع العبء عن المواطنين

يأتي المعرض ضمن خطة المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

معرض أهلاً رمضان يحتوي على كل المواد الغذائية

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الوحدة المحلية لمدينة إهناسيا، ويضم 5 باكيات تحتوي على كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت واللحوم والخضروات وبيض المائدة.

وأثنى المحافظ على معرض أهلًا رمضان الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، مشيداً بجودة المعروضات، خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأوضح المحافظ أن معرض إهناسيا الذي تم افتتاحه اليوم، يأتي ضمن تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية خلال الاجتماع الذي عقده نهاية ديسمبر الماضي مع أعضاء الغرفة التجارية وممثلي الشُعب بالغرفة، لإقامة معارض ومنافذ بيع في 40 مجلسا قرويا على مستوى المحافظة، وبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث يشهد اليوم افتتاح 5 معارض بالمجالس القروية في مركز إهناسيا وهي «قاي، النويرة، العواونة، ننا، منشأة الحاج».

افتتاح 40 معرض أهلا رمضان في بني سويف

ومن المقرر افتتاح باقي المعارض والشوادر تباعاً بباقي قرى ومدن المحافظة بواقع 7 معارض رئيسية بالمدن و40 شادراً ومعرضاً على مستوى القرى الأم بالمحافظة، خاصة مع كثرة شكاوى أهالينا في القرى من نقص بعض السلع في القرى بسبب تكلفة النقل مقارنة بالمدن.

وتبادل المحافظ الحديث مع عدد من المواطنين المترددين على المعرض، واطمأن منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، حيث يشهد المعرض إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية، مثل الصحة والطب البيطري والتموين، بالتعاون مع إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية.

وشدد المحافظ على تنظيم الحركة وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض، فيما أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل تلك المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

محافظ بني سويف يوجه بالتوسع في معارض أهلا رمضان

وأشار المحافظ إلى أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.