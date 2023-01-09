رئيسا وزراء مصر والصومال يشهدان توقيع مذكرتين تعاون بالمجال الإعلامي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في المجال الإعلامي، وذلك بين الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من داود أويس جامع، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بجمهورية مصر العربية.

وعلى هامش التوقيع، قال ضياء رشوان، إن مذكرة التفاهم تأتي رغبة من الطرفين في تقوية علاقات الصداقة القائمة بين شعبي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية.

تبادل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الأفريقية

وأضاف أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تبادل الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك تحقيقا للتقارب بين الشعبين الشقيقين، وكذا تبادل زيارات الإعلاميين من البلدين للتعرف على أحدث التطورات والمستجدات في مجال الإعلام الرقمي والإلكتروني والمطبوع وفقا للوائح الخاصة بالزيارات القصيرة المطبقة في كلا البلدين.

وتابع أن الطرفين يعملان على تنسيق المواقف والجهود الإعلامية لمواجهة التحديات التي تواجه دول القارة الأفريقية ولتقديم صورة إيجابية عن البلدين، على أن يتم ذلك عبر الطرق الدبلوماسية، كما يعمل الطرفان على تقديم التسهيلات اللازمة للمراسلين الإعلاميين والصحفيين سواء المقيمين أو الموفدين في مهام رسمية إلى البلدين بهدف التغطية الإعلامية لأهم الأحداث والمناسبات الرسمية التي تقام في البلدين، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة للشخصيات الإعلامية والصحفية الزائرة.

ولفت رشوان إلى أنه بحسب مذكرة التفاهم ستقدم الهيئة العامة للاستعلامات من خلال قطاع الإعلام الداخلي، خبراتها للطرف الصومالي في مجال التوعية بقضايا التنمية المجتمعية مثل «التعليم - الصحة - البيئة»، كما يعمل الطرفان على دعم العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين من خلال جمعيات الصداقة في البلدين لتعميق روابط الأخوة بين الشعبين.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من داود أويس جامع، وزير الإعلام والثقافة والسياحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية.

وعلى هامش التوقيع، قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه بموجب مذكرة التفاهم يتبادل الطرفان الأفلام والبرامج الوثائقية الإذاعية والتليفزيونية التي تعكس مظاهر الحياة المختلفة في البلدين، كما يتبادل الطرفان البرامج التليفزيونية الخاصة بالمناسبات والأعياد الوطنية لكلا البلدين.

وأشار زين إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم يستفيد الطرف الصومالي من الدورات التدريبية التي تعقدها المعاهد الملحقة بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك وفقا للوائح والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، إلى جانب قيام الطرفين بتشجيع تبادل الزيارات بين العاملين في مجالات الإذاعة والتليفزيون والهندسة الإذاعية، فضلا عن التعاون في مجال الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المشترك بموجب اتفاقات خاصة بين الأجهزة المعنية، وكذا تقديم المساعدات لفرق العمل الموفدة من الطرف الآخر، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل بين الأجهزة المعنية.

استقبال القنوات الفضائية المصرية

كما تنص مذكرة التفاهم على قيام الطرف الصومالي باستقبال القنوات الفضائية المصرية التي تبث على القمر الدولي «نايل سات» والقمر الدولي «عرب سات»، وكذا استقبال الإذاعة المصرية الموجهة وإعادة بثها على إحدى محطات F.M العاملة داخل الصومال.