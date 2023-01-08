الصومال واليمن والسودان.. مصر تجمع الجاليات على أرضها بمعرض الأسر المنتجة

وسط أرجاء قصر القبة الرئاسي العريق، اجتمع العشرات من أبناء الجالية العربية على أرض مصر، حضروا بمنتجاتهم التراثية العريقة يعكسون بها ثقافة بلادهم، بين زوار المعرض العربي للأسر المنتجة الذي تقيمه مصر، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، رغبة في الاندماج وحبا لهويتهم الأصيلة.

عشرات العارضين من الأسر المنتجة العربية حضروا داخل المعرض من دول عربية مختلفة، منهم من جاء بملابس تراثية تعكس حضارة بلاده ومنهم من جاء بالعطور والبخور وأدوات الزينة وآخرون حضروا بالمأكولات والحلوى التراثية لبلادهم، وبات المعرض بمثابة ملتقى مفتوح للتعارف وتبادل الثقافات بين المصريين والعرب.

العطارة والمأكولات اليمنية

من دولة اليمن الشقيقة، حضر محمد حسن، صاحب أحد محلات العطارة اليمنية في حي الدقي بمحافظة الجيزة، في الجناح الخاص بدولة اليمن، وظهر للجمهور مرتديا الزي الرسمي للرجال في اليمن، حيث الجلباب ومن فوقه حزام الوسط وفوقه الخنجر الشهير، يروج لبضاعته من التوابل اليمنية، وبحسب روايته لـ«الوطن» وجد في المعرض فرصة لتسويق بضاعته وتعريف المصريين بالمأكولات والتوابل اليمنية.

عطور وحنة السودان

وعلى بعد خطوات قليلة من الجناح اليمني، حضرت ريم عبدالله داخل جناح دولة السودان الشقيقة، تسوق لمنتجاتها السودانية من الحنة والعطور وأدوات الزينة الخاصة بالأفراح هناك، وبحسب روايتها لـ«الوطن» هي المرة الأولى لها للمجيء إلى مصر، حضرت من السودان خصيصا للمشاركة في الحدث كفرصة لتبادل الثقافات وتعريف المصريين وكافة أبناء العرب بتراث السودان.

ملابس صومالية في المعرض

ومن دولة الصومال التي حضرت بجناح خاص بها، لفتت أنظار المارة معروضات السيدة الصومالية رقية أحمد، التي انتقلت إلى مصر واستقرت في القاهرة منذ 7 سنوات، واندمجت بين شعبها وحفظت عادات أهل مصر ونقلت ثقافتها الأصيلة بين جيرانها المصريين حتى قررت تعتمد على نفسها وتصبح سيدة منتجة في المجتمع.

العباية والشال الصومالي بألوانهم المشهورة المميزة، أساس المشروع الذي بدأته من داخل بيتها كورشة خياطة وجمعت معها سيدات من الجالية الصومالية في مصر، وبأدوات بسيطة أنتجنقطع مميزة من الزي الصومالي وجاءت إلى المعرض لتسويقها، وقالت لـ«الوطن»، «أول مرة أشارك في معرض مصري وفرحانة إن الناس بتيجي تسأل عن ثقافة الصومال بلدي»

وفي المعرض نفسه شارك عدد كبير من العارضين من دول عربية مختلفة، كالسعودية والإمارات وقطر وموريتانيا والمملكة الأردنية الهاشمية، التي شاركت كضيف شرف للمعرض المقام على أرض مصر في نسخته الأولى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.