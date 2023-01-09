المؤبد لـ3 والبراءة لـ7 في قضية قتل مؤذن أخذا بالثأر بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة 7 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، وذلك في اتهامهم بقتل مؤذن بالأوقاف، والتمثيل بجثته أمام زوجته، أخذًا بالثأر، في القضية رقم 22704 جنايات مركز شرطة إطسا لسنة 2021، والمقيدة برقم 2235 لسنة 2021 كلي الفيوم.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار أدهم إبراهيم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وعمرو محمد سالم، ووكيل نيابة إسلام خالد، وأمانة سر ناصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

المتهمين من عائلة واحدة

وضمت قائمة المتهمين بقتل مؤذن الأوقاف، 10 أشخاص من عائلة واحدة، جرى الحكم بالسجن المؤبد على كل من محمد.ع.ع.ع، 31 سنة «هارب«، وأبو سيف.أ.أ.إ، 33 سنة «محبوس»، وراضي.ع.أ، 41 سنة «هارب»، بينما قضت ببراءة كل من عيد.أ.أ.إ، 40 سنة، ومحمد.ع.أ.إ، 49 سنة، ومحمد.أ.س.ع، 31 سنة، ورمضان.ج. ص.ع 41 سنة، وهاشم.ع.ع. ش، 64 سنة، وعبدالوهاب.ص.م.م 67 سنة، ومحمد.م.ع. أ، 41 سنة، من التهم المنسوبة إليهم.

قتلوا مؤذن بالأوقاف أخذًا بالثأر

تعود تفاصيل الواقعة إلى 15 سبتمبر 2021، حينما قتلوا المجني عليه سيد معوض محمد نصر، مؤذن بالأوقاف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز شرطة إطسا، إذ لم يرتضوا بحكم القضاء بشأن ما وقع عليهم من تعدي وطرحوا بالأنظمة والقوانين عرض الحائط لإطفاء سخيمة قلبهم، وبث الشيطان ريح خبثه وختم على قلوبهم وعقولهم ورضخوا له، فهيأ لهم جرمهم فبيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم المحقق على إزهاق روحه بدافع الانتقام والأخذ بالثأر، وأعدوا مخططًا أحكموا دقائقه درسًا، بعدما قلبوا الأمور على وجهها، مستخدمين أسلحة بيضاء «ساطور»، وسلاح ناري «مسدس».

تتبعوه وقطعوا الطريق عليه

وقالت منجة كمال عبد العظيم دويب ، 42 سنة، زوجة المجني عليه، في التحقيقات معها، أنّ المتهم الأول تتبعهم وكان يتحدث في الهاتف، وشعرت بالقلق فأخبرت زوجها ولكنه لم يلق بالًا لهم، فاعترضوا طريقهم بسيارة ودراجتين ناريتين، وأطلق أحد المتهمين طلق ناري على رأس المجني عليه أرداه قتيلًا.

وأخرج اثنين من المتهمين الآخرين، جثة المجني عليه من السيارة وطرحوه أرضًا على وجهه كما أخرجوا معه زوجته وألقوها أرضًا بجوار زوجها، ثم قام آخر بضربه بساطور على رأسه وقدمه بينما منع الآخرين الأهالي من التدخل لإنقاذه، وذلك على الطريق العمومي المؤدي إلى قرية أبو النور أمام الوحدة المحلية بقرية شدموه.

قتلوه أخذًا بالثأر

وارتكب المتهمون جريمتهم، ثأرًا لقتيلهم في واقعة القضية رقم 1804 لسنة 2021 جنايات مركز إطسا، والتي تضمنت قيام متهمين من عائلة المجني عليه بقتل شقيق المتهمين الثاني والرابع، وعم المتهمين الثالث والخامس بتاريخ 22 أكتوبر 2020، وشروعهم في قتل والد المتهم العاشر وآخرين، وأيضًا إحداثهم إصابة المتهم العاشر.