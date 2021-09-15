أمام زوجته.. مقتل خمسيني بسبب الثأر في الفيوم

خرج الرجل الخمسيني من منزله متوجها إلى عمله في الحقل الخاص به بقرية «شدموه» بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بينما وقفت زوجته أمام منزله لتودعه، وكأنّها كانت تشعر أنّه سيكون الوداع الأخير، فما إن خرج من المنزل إلا وباغته نجل عمه وأطلق عليه عيارا ناريا سقط على إثره قتيلا آخذا بالثأر، وتركه غارقا في دمائه على مرأى زوجته التي هرعت إليه أملاً في إنقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وسط ذهول المارة بالشارع الذين تجمعوا حول الجثة وغطوها لحين وصول قوات الشرطة وسيارة الإسعاف.

بلاغ بمقتل خمسيني بسبب الثأر

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد مقتل خمسيني إثر إصابته بطلق ناري أمام مكتب بريد شدموه بنطاق المركز، حيث قُتل على يد ابن عمه أخذاً بالثأر لنجل عمهم الثالث، وذلك أمام زوجة القتيل والمارة في الشارع، ثم فر القاتل هاربا.

معاينة جثة خمسيني قُتل بسبب الثأر

وانتقل على الفور، المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، والرائد أسامة قرني رئيس مباحث مركز شرطة إطسا إلى مقر الوحدة المحلية بقرية شدموه محل الواقعة، وتبين مصرع «سيد معوض محمد نصر» 50 سنة، إثر إصابته بطلق ناري من بندقية آلية أرداه قتيلاً على الفور، وذلك على يد ابن عمه، فالقاتل والقتيل من عائلة «أبو طاحون».

نقل جثة القتيل إلى المشرحة

وعلى الفور جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة وبيان ما به من إصابات، وتحديد أسباب الوفاة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.