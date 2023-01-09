جنايات الفيوم تؤجل محاكمة أب أنهى حياة ابنه لجلسة الغد

أجلّت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثانية، محاكمة شخص لجلسة الغد، لاتهامه بقتل ابنه بضربه بـ«قالب طوب» على رأسه حتى الموت.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد مدكور أحمد جنيدي، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وقررت جنايات الفيوم، نظر القضية في الجلسة المنعقدة غدًا الثلاثاء، وذلك لتعذر قدوم المتهم من محبسه.

أب ينهي حياة ابنه بالفيوم بـ«قالب طوب»

تعود تفاصيل القضية رقم 28249 جنح مركز طامية، والمقيدة برقم 1968 لسنة 2022 كلي الفيوم، إلى 12 أغسطس الماضي، حيث قُتل شاب على يد والده دون قصد بعدما أبرحه ضربًا بقالب طوب، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

النيابة اتهمته بضرب أفضى إلى موت

ووجهت النيابة العامة للمتهم «محسن.ص.ا.م»، 38 سنة، اتهامًا بضرب ابنه ضربًا أفضى إلى موت، حيث أحدث عمدًا إصابات بابنه المجني عليه «صلاح»، 22 سنة، بأن كال له عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض «قالب طوب» فأودت بحياته، ولم يكن قاصدًا من إحداث تلك الإصابات قتلًا، ولكنها أفضت إلى موته.

إصابات متعددة تسببت في موته

وأسفر التعدي عن إصابة الابن بكسر في الجمجمة، ونزيف وتكدمات دماغية، وأيضًا نزيف في البطن والظهر مصحوبة بتهتك في الطحال، ونزيف بطني غزير، وكسر في الرجل اليسرى.

أنهى حياته أعلى سطح المنزل

وقالت «رشا.ص.غ.ع»، زوجة المتهم، ووالدة المجني عليه، أثناء التحقيق معها، أنّها كانت نائمة، وفوجئت بصوت خبط فوق سطح المنزل فصعدت مسرعة، ووجدت ابنها «صلاح» ملقى على الأرض غارقًا في دمائه، فهرعت إليه وكانت عينيه مفتوحتان وقال لها «يا أمي هموت».

سيارة إسعاف نقلت الشاب للمستشفى

وأشارت إلى أنّها وجدت زوجها بجوار ابنها، وحينما حاولت الصراخ منعها، ولكنها صرخت ففر زوجها هاربًا، وصعد الجيران وأبناء عمومة زوجها إلى سطح منزلها جراء الصراخ، وحينما شاهدوا ابنها انزلوه إلى المنزل بالأسفل وغسلوا وجهه من الدماء، ثم طلبوا له سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى طامية، وحينما ذهبوا خلفه أخبرتهم المستشفى بوفاته.

خلافات متكررة بين الأب وابنه

وأشارت والدة المجني عليها، أنّه كان هناك خلافات متكررة بين زوجها وابنها، والتي انتهت بقيام زوجها بضرب ابنها حتى الموت.

وأحال المحامي العام بالفيوم، المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، والتي كانت من المقرر أن تتولى محاكمته اليوم، إلا أنّها أجلت محاكمته إلى جلسة الغد.