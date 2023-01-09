رحاب الجمل تشارك في فيلمين مع أحمد فهمي وأمير كرارة

تعيش الفنانة رحاب الجمل خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، إذ تشارك في عملين مختلفين مع الفنان أحمد فهمي وأمير كرارة.

العمل الذي يجمع الفنانة رحاب الجمل مع أحمد فهمي فيلم «مستر إكس»، إذ تجسد شخصية اليد اليمنى له، فهو رجل يمتلك شركة لطلاق الأزواج من زوجاتهم، وتساعده في هذا الأمر.

رحاب الجمل تعيش حالة نشاط فني

وتشارك الفنانة رحاب الجمل في فيلم «مستر إكس» بجانب عدد من الفنانين، أبرزهم أوس أوس وبيومي فؤاد ومحمود حافظ ومحمد أنور، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني ومصطفي خاطر وصبرى فواز، ومن اخراج أحمد عبد الوهاب.

كما تشارك رحاب الجمل كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم «البعبع»الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، ويشارك فيه عدد آخر من الفنانين منهم ياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين.