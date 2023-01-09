افتتاح أول وحدة عناية مركزة بمستشفى رأس الحكمة في مطروح (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى رأس الحكمة بالتعاون بين محافظة مطروح وشركة Apex للبترول، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور طارق الكاسح مدير المستشفى، ولفيف من أهالي رأس الحكمة، وهى أول وحدة يتم إنشاؤها داخل المستشفى.

أجهزة جديدة بمستشفى رأس الحكمة

قال محافظ مطروح، على هامش افتتاحه لوحدة العناية المركزة، إنه جرى تزويد مستشفى رأس الحكمة المركزي بعدد 6 أسرة عناية مركزة، مزودة بأجهزة cpr وهي أجهزة الأنعاش القلبي والرئوى، وتشمل المونتور والمراتب الهوائية وتزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية وأجهزة شفط بواقع عدد 3 أسره عناية مركزة، وعدد 2 جهاز تنفس صناعي، وعدد 6 أجهزة متابعة مريض «المونيتور»، وعدد 6 مراتب هوائية، وعدد 4 أجهزة شفاط.

خدمات طبية بمستشفى رأس الحكمة

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، وشركة Apex للبترول على جهود المشاركة المجتمعية والانسانية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح، خاصة في قطاع الصحة، مثمنا جهود ملائكة الرحمة من الأطباء وطاقم التمريض وما يقومون به ويقدمونه من أجل المرضى من الخدمات الطبية المتميزة داخل المستشفى لأهالي رأس الحكمة والمسافرين علي الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية من خلال خدمات الطوارئ.