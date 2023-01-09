قناة الحياة تجري لقاءات مع المستفيدات من مبادرة «ازرع»

أجرت قناة الحياة لقاء مع عدد من المستفيدين من مبادرة «ازرع»، وقالت شيماء إحدى المستفيدات من المبادرة: «أمتلك فدانين، ونزرعه بطاطس وبرسيم وقمح على مدار العام، وبحضر المدارس الحقلية من فترة كبيرة».

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»: «بيعرفونا إزاي نزرع القمح والسماد يبقى إزاي وفيه فرق كبير بعد الدراسة، وبقينا نعمل مصاطب لزراعة القمح، وكنا بنهدر كتير من المياه، بحيث إن المياه تكون متوازنة ومفيش مكان عالي ومكان واطي».

وتابعت: «أما تبقى فيه مشكلة بنكلم المهندس وبيعطونا تقاوي بأقل الأسعار وبرضو سماد، شيكارة مستلزمات الإنتاج بـ170 جنيها من المبادرة مقارنة بـ500 في السوق، وبيعلمونا إزاي نعمل سماد في البيت من المواشي».

وأوضحت «سحر» إحدى المستفيدات من المبادرة: «عندنا فدان أرض وبنزرع قمح، وكذلك فول صويا وبنجر وخلافه، وحضرت 4 حصص وزرعنا القمح عن طريق الخطوات اللي قالهالنا الدكتور، وزرعنا قمح مصر 1، وعملنا مصاطب وفرت الجهد والوقت، بعد مكنا بنهدر مياه والجهد والوقت اتوفر، وبقالنا دور كسيدات في الزراعة والفلاحة والخير الموجود في الأرض».