قناة القاهرة الإخبارية: كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب حقوق الإنسان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن كندا أعلنت، اليوم، عزمها فرض عقوبات على إيرانيين اثنين و3 كيانات؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وفق بيان أوردته وزارة الخارجية.

وأصدر القضاء الإيراني، اليوم، حكمًا على 3 محتجين مناهضين للحكومة بالإعدام بتهم «الحرابة»، وفق ما أفادت وكالة «ميزان» الإيرانية، وذلك في تحدٍ للانتقادات الدولية المتزايدة لسلوك إيران مع المتظاهرين.

وطالبت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في البيان بضرورة أن يتوقف النظام الإيراني عن قمعه الوحشي للمظاهرات، ومنذ أكتوبر الماضي، وحتى اللحظة، اجتاحت طهران احتجاجات شعبية واسعة بسبب وضع حقوق الإنسان في البلاد، كان فتيلها وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في منتصف سبتمبر 2022.