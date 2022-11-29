بلينكن يرفض تسييس مباراة المنتخب الأمريكي مع إيران في كأس العالم

رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، تسييس مباراة المنتخبين الأمريكي والإيراني في كأس العالم، خلال كلمته على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العاصمة الرومانية بوخارست، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

ضغوط كبيرة على الاقتصاد الروسي

وقال بلينكن، إنّ واشنطن تعمل على ممارسة الضغوط على الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات، ونعمل بكل عزم لدعم أوكرانيا في وجه روسيا، كما نعمل على التصدي لاستهداف بوتين للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنّ واشنطن فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مشددا على اتحاد الناتو لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت أواخر فبراير الماضي.