كاتب صحفي لقناة القاهرة الإخبارية: إيران تتخوف من ظهور دولة أذربيجانية كبرى

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن إيران تتخوف من ظهور دولة أذربيجانية كبرى، تؤدي إلى مطالب انفصالية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991، والغرب أدمن اللعب بسياسة صناعة الأزمات حول روسيا الاتحادية، واللعب حول طوق الجمهوريات السوفيتية السابقة، و«كانت دائرة أوراسيا ما بين أرمينيا وأذربيجان، من أهم هذه الدوائر، التي سعى الغرب إلى تفجيرها في وجه الكرملين، وانتهت الحرب الأولى سنة 1992، وكانت أرمينيا ظفرت بـ16% من أراضي أذربيجان».

وتابع: «روسيا بعد هذه الحرب، وإن كانت لها علاقات متوازنة مع كل الدول السوفيتية سابقا، أظهرت ميلا إلى أرمينيا على حساب أذربيجان، وتجمد الوضع إلى عام 2018، عندما ساند الغرب ثورة في أرمينيا، نجحت في إيصال حكومة موالية للغرب ومعادية لروسيا، وهنا تبدلت المواقف الروسية، وبعد أن كانت روسيا تميل لأرمينيا، أصبحت تميل لأذربيجان، وقبلت روسيا أن الجار الغربي لأذربيجان وهي تركيا، أن يكون لها دور في هذه الأزمة، ومن هنا ذهب المنطقة إلى حرب 2020، وفيها حققت أذربيجان انتصارا مهما على أرمينيا».