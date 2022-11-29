تردد القنوات الناقلة لمباراة إيران وأمريكا.. الخاسر يودع المونديال

تتجه الأنظار اليوم، إلى ملعب مباراة إيران وأمريكا في كاس العالم 2022، المقامة في قطر، خاصة أن اللقاء قد يحسم بنسبة كبيرة تأهل أحد الفريقين إلى دور الـ16 من البطولة، إذ يبحث كلا المنتخبين عن الفوز وخطف النقاط الثلاثة، لخطف بطاقة التأهل، ومن هنا بدأ عشاق المتعة والإثارة الكروية يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة إيران وأمريكا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إيران وأمريكا

من هنا زادات عمليات البحث في الساعات الماضية، عن توقيت عرض المباراة على شبكة بين سبورت الرياضة، الناقلة الحصرية لجميع مباريات كأس العالم 2022، في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما زادت عمليات البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة إيران وأمريكا، خاصة أنه سيكون هناك أيضا مباراة أخرى، تقام في نفس التوقيت بين منتخبي ويلز وإنجلترا.

beIN SPORTS MAX 1

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

تردد قناة الكأس القطرية أكستر

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة إيران وأمريكا في كأس العالم

من المقرر أن تقام المبارة المصيرية، التي تجمع بين منتخبي إيران وأمريكا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتحتل إيران المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، حصدها من فوز وحيد على ويلز، في حين تأتي أمريكا في المركز الثالث برصيد نقطتين، حصدهما من تعادلين مع ويلز وإنجلترا.

ويرفع منتخبا إيران وأمريكا شعار «لا بديل عن الفوز» لحسم بطاقة التأهل، إذ يعقد التعادل الحسابات في المجموعة، خاصة أن الحظوظ ما تزال تداعب منتخب ويلز صاحب النقطة الوحيد في ذيل الجدول، إذ يحتاج إلى فوز كبير في مباراة الثالثة، والأصعب له في المجموعة أمام المنتخب الإنجليزي المتصدر برصيد 4 نقاط.