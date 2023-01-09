محللة سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: ترامب كلمة السر وراء تأخر انتخاب مكارثي

كشفت عملية انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي، عن انقسام واضح في صفوف الحزب الجمهوري، كما ألقى الضوء بدوره على توجهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السياسية والحزبية، لا سيما أنه يتمتع بثقل سياسي كبير.

وأكدت مرح البقاعي، المحللة السياسية، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب جاء بنظرية مختلفة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه لا يزال يملك بصمته الخاصة على مجريات السياسة الأمريكية، وتحديدًا في الحزب الجمهوري.

وأشارت إلى أن مطالبته لأنصاره داخل الحزب علنًا بالتصويت لمكارثي، يخفي في طياته إيعاز سري منه لمناصريه بتعطيل تولي مكارثي رئاسة مجلس النواب، لافتة إلى أن هذه التحركات كانت بمثابة رد من جانب ترامب على رفض مكارثي دعمه، لتمثيل الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت «البقاعي»، أن تشجيع «ترامب» المعلن للنواب الجمهوريين للتصويت لصالح مكارثي، حمل إشارات واضحة حول تفكير الرئيس الأمريكي السابق تجاه السباق الانتخابي 2024، مؤكدة أن «ترامب» لا يرغب في الدخول بعداء مع أعضاء الحزب الجمهوري، وخاصة أن ذلك قد يؤثر على فرص فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض.