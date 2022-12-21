الديمقراطيون يسعون لنشر سجلات ضرائب دونالد ترامب

اجتمعت لجنة رئيسية بمجلس النواب الأمريكي، مساء أمس، وقررت نشر المعلومات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحسب صحيفة «يو إس إيه توداي»، الأمريكية، صوتت اللجنة على إصدار الإقرارات الضريبية لترامب، وذلك بالرغم من تحذيرات الجمهوريين من أن الإفراج عنهم قد يعرض خصوصية ضرائب كل أمريكي للخطر.

تهديدات بالانتقام من بايدن

في المقابل، جادل الديمقراطيون بأن الإقرارات الضريبية يمكن أن تساعد في توجيه المشرعين في كتابة التشريعات الضريبية، وذلك بعد تصويت اللجنة لصالح الإفراج العلني عن بعض الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب، على الرغم من تهديدات الجمهوريين باتخاذ إجراءات انتقامية من الرئيس جو بايدن وديمقراطيين آخرين، وقال الديمقراطيون في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب إن إصدار إقرارات ترامب الضريبية يخدم المصلحة العامة، وجزء من جهد لتحسين إجراءات التدقيق في دائرة الإيرادات الداخلية، وذلك بحسب تصريحات النائب ريتشارد نيل، رئيس اللجنة الديمقراطية، بعد التصويت، الذي صدر عقب مناقشة مغلقة استمرت أكثر من أربع ساعات.

إصرار ديمقراطي على الإجراء

وأصدرت اللجنة تقارير تدافع عن تحقيقها، وأشار «نيل»، وآخرون إلى أدلة على أن مصلحة الضرائب لم تقم بمراجعة ترامب خلال أول عامين من توليه المنصب، كما هو الحال مع إجراءات التشغيل القياسية، وقال نيل إنه بدأ تدقيقًا لترامب فقط بعد أن طلب الكونجرس الإقرارات الضريبية لترامب في عام 2019، ولم يكتمل، وقال نيل ومشرعون آخرون إن إقرارات ترامب الضريبية سيتم إرفاقها بتقرير إلى مجلس النواب بالكامل بشأن تدقيق مصلحة الضرائب، ولا يزال يتعين تنقيح المعلومات الشخصية الحساسة من المستندات.

وكانت اللجنة تسعى للحصول على هذه الإقرارات منذ عام 2019، لكنها لم تتلقها إلا قبل أسابيع قليلة، مما منح الأعضاء القليل من الوقت لمراجعتها والتوصل إلى استنتاجات يمكن أن تؤثر على التشريعات الضريبية قبل أن يتولى الجمهوريون رئاسة مجلس النواب في يناير المقبل، وناقش أعضاء لجنة الطرق والوسائل على جانبي الممر الخطوة الأخيرة في معركة استمرت لسنوات للحصول على إقرارات ترامب الضريبية على الرغم من الاعتراضات والتحديات القانونية من قبل الرئيس السابق.

خبراء يراقبون الإجراءات عن كثب

وقال ستيف روزنتال، الزميل الأول في مركز سياسة الضرائب الحضرية بروكينجز في المعهد الحضري: «هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات، ليس هناك الكثير من الأدلة على تعويضات الخسائر الضريبية التي طالب بها ترامب، وتابع إنه ليس هناك الكثير من المعلومات حول تعامل مصلحة الضرائب مع عمليات التدقيق على عائدات ترامب».