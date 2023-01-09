قناة القاهرة الإخبارية: إصابة 88.5 مليون صيني في مقاطعة واحدة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن «هنان» ثالث المقاطعات الصينية من حيث الكثافة السكانية، أصيب بها ما يقرب من 89% من السكان بكوفيد 19، بحسب كان كوانتشنج، المسؤول الصيني في هيئة الصحة المحلية، وبهذا يكون نحو 88.5 مليون شخص قد أصيبوا بالفعل بورونا، من بين سكان المقاطعة البالغ عددهم ما يقرب من 100 مليون نسمة.

وأوضح المسؤول أمام الصحفيين، أن عدد الاستشارات الطبية المتعلقة بالحمى بلغ ذروته في 19 ديسمبر الماضي، ويتراجع منذ ذلك التاريخ باطراد في هنان، ولم يحدد المسؤول الصيني جدولًا زمنيًا لوقت حدوث الإصابات، ولكن نظرًا لأن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا السابقة في الصين أبقت الحالات عند الحد الأدنى، فمن المحتمل أن الغالبية العظمى من إصابات هنان حدثت في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وتتوقع السلطات موجة وبائية جديدة خلال الاحتفال بعيد رأس السنة القمرية في 22 يناير، عندما يزور ملايين الصينيين المقيمين في المدن عائلاتهم في الريف، و عقب 3 سنوات من تطبيق سياسة «صفر كوفيد»، الأكثر صرامة في العالم لمكافحة الوباء.

ألغت الصين الشهر الماضي بشكل مباغت معظم إجراءاتها الصحية ضد الفيروس، وتضاعف عدد الإصابات بشكل هائل، ما أحدث ضغطًا على المستشفيات التي امتلأت بالمرضى المسنين، وفاق عدد الجثث قدرة المحارق على الاستيعاب