قناة القاهرة الإخبارية: إعادة تعويم السفينة «جلوري» في قناة السويس

أفادت مصادر خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية» بإعادة تعويم السفينة «جلوري» في قناة السويس وجاري سحبها.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال في وقت سابق إنّ إصلاح عطل السفينة جلوري أثناء عبورها قناة السويس لن يستغرق أكثر من ساعتين، في ظل سوء الأحوال الجوية، موضحا أنّ العطل لم يؤثر على حركة الملاحة، والوضع تحت السيطرة، ولا يوجد أي شحط أو جنوح، بل عطل فقط.

وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ قافلة الجنوب تسير بشكل طبيعي، وقافلة الشمال توقفت لبعض الوقت منعا لأي ارتباك في حركة الملاحة، مشيرا إلى أنّه جار توصيل الأسلاك والرباط على السفينة، على أن يبدأ سحبها من الكيلو 38 لربطها بالكيلو 51 لإصلاحها.