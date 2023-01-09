مصرع 14 شخصا في هجمات بالأسلحة البيضاء بالكونغو الديمقراطية

أعلن مسؤول سياسي محلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا مصرعهم في هجمات، نفذتها مجموعة مسلحة على إحدى القرى في إقليم «إتوري» شرقي البلاد، ولا يزال نحو 36 آخرين في عداد المفقودين، وفقا لشبكة «بي بي سي».

تنافس عنيف بين مجموعتين مسلحتين محليتين

وأضاف غراسيان إيراكان، النائب البرلماني المحلي، إن المهاجمين كانوا مسلحين بالسواطير عندما اقتحموا، أمس، قرية «دجوكو» التي تقع في إقليم إتوري، فيما قال مصدر محلي، طلب عدم الكشف عن اسمه ل «بي بي سي»، إن عمليات القتل تتعلق بالتنافس العنيف بين مجموعتين مسلحتين محليتين، تنشطان في المنطقة، وقد تصاعد العنف في أعقاب مقتل مدرس محلي، أمس الأول السبت.

كما قال متحدث باسم الجيش الكونغولي لـ«بي بي سي» إن السلطات بدأت التحقيق لتحديد ملابسات الواقعة.

ويشار إلى أن إقليم إتوري يشهد تنافسا بين مجموعات مسلحة على خلفية توترات عرقية، ونزاعات للسيطرة على مناجم الذهب.