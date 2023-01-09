قناة القاهرة الإخبارية: السعودية لن تفرض قيودا على أعداد وأعمار الحجاج هذا العام

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، ذكر أن حكومة المملكة لن تفرض قيودًا على أعداد أو أعمار الحجيج هذا العام، وذلك في تصريح له خلال افتتاح «إكسبو - الحج 2023».

وأوضح أن أعداد الحجّاج في موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمرة.

وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إكسبو الحج، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، ويستمر حتى 12 يناير الجاري، برعاية أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ومنذ انتشار جائحة كورونا قبل نحو ثلاث سنوات، أُجبرت السلطات السعودية على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير، إلا أنها بدأت في زيادة ملحوظة آخر موسم حج في أبريل 2022، إذ سمحت لمليون مسلم بأداء فريضة الحج من داخل المملكة وخارجها، ما يجعل إجراءها الأحدث بمثابة بشرى سارة كبيرة لراغبي أداء فريضة الحج هذا العام.