أسعار حديد التسليح ترتفع عالميا إلى أعلى مستوى منذ أغسطس

ارتفعت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى ما بعد 4020 يوان صيني للطن في يناير، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس، بدعم من علامات زيادة الطلب على المدخلات الصناعية والبناء من الاقتصادات الكبرى في العالم.

فتحت السلطات الصينية حدود البر الرئيسي للبلاد مع هونج كونج، وأوقفت متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين، ما عزز ابتعاد الصين عن سياستها الصارمة المتعلقة بعدم انتشار فيروس كوفيد، ورفع توقعات ارتفاع النشاط الاقتصادي.

بنك الشعب الصيني يضخ 85 مليار يوان

ومن أجل زيادة الطلب في الأسابيع الأخيرة، ضخ بنك الشعب الصيني (PBoC) 85 مليار يوان صيني عبر إعادة الشراء العكسي لدعم السيولة، ووافقت البنوك على تمديد 162 مليار دولار في خطوط ائتمان جديدة للمطورين من القطاع الخاص.

بطء نمو الأجور الأمريكية

في غضون ذلك، أدى نمو الأجور الذي جاء أبطأ من المتوقع من تقرير الوظائف الأمريكي إلى تخفيف الرهانات على المدة التي سيحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سعر الفائدة النهائي، ما يدعم الأسعار بشكل أكبر.

تاريخياً، وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6198 في مايو من عام 2021، وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول الحديد الصلب عند 3603.83 يوان طن بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 3392.77 في غضون 12 شهرًا، ويتم تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنحهاي الآجلة وبورصة لندن للمعادن.

ويعادل العقد الآجل القياسي 10 أطنان، كما يعتبر الصلب من أهم المواد العالمية المستخدمة في البناء والسيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة. وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام إلى حد بعيد، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.