تراجع أسعار حديد التسليح 12% عالميا مع تزايد الضغوط الصينية

أغلقت العقود الآجلة لحديد التسليح تعاملات نهاية العامة بانخفاض أكثر من 12% عند 4000 يوان صيني للطن، حيث أدت الضغوط الانكماشية والمخاطر الائتمانية العالية لقطاع العقارات العملاق في الصين، المستهلك الأكبر في العالم، إلى خفض الطلب على البناء والمدخلات الصناعية في هذه الفترة.

أزمة السيولة في قطاع العقارات الصيني

أدى استمرار أزمة السيولة بالنسبة لعمالقة تطوير العقارات الصينية إلى الحد من الاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى تراكم مجموعة من المشاريع غير المكتملة وزيادة الإضرار بالطلب بشأن مبيعات العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تراجع مشتريات المنازل الجديدة 30%

وفقًا لبيانات شهر نوفمبر، انخفضت مشتريات المنازل الجديدة بنسبة 30% منذ بداية العام حتى الوقت الحالي، بينما جاء نمو الائتمان دون التوقعات، وأدى الدعم المالي والنقدي المستمر لصناعة الصلب الثقيلة وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى الحد من مدى التراجع السنوي.

أعلى مستوى لأسعار الصلب على الإطلاق

تاريخياً، وصلت أسعار الصلب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6198 في مايو من عام 2021، وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول الصلب عند 3603.83 يوان طن بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 3392.77 في غضون 12 شهرًا.

أبرز المنتجين العالميين في قطاع الصلب

يتم تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنجهاي الآجلة وبورصة لندن للمعادن، ويعادل العقد الآجل القياسي 10 أطنان، كما يعتبر الصلب من أهم المواد العالمية المستخدمة في البناء والسيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة.

وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام إلى حد بعيد، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.