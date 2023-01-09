وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية للاستثمار في القطاع المصري

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع عدد من كبرى الشركات من أعضاء اتحاد الصناعة الهندي CII المعني بمجال خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتناول الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والمزايا التنافسية التي يحظى بها، وكذلك مناقشة سبل جذب الاستثمارات الهندية إلى القطاع، وبحث إقامة شراكات قوية بين الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع مع نظيرتها من الشركات الهندية.

اتحاد الصناعة الهندي

جدير بالذكر، أن اتحاد الصناعة الهندي، منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، وتضم حوالى 9 آلاف عضو من القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، وعضوية غير مباشرة تضم أكثر من 300 ألف شركة تابعة لعدد 286 هيئة من هيئات الصناعة القطاعية الوطنية والإقليمية.

محاور استراتيجية مصر الرقمية

وخلال الاجتماع؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور استراتيجية مصر الرقمية؛ موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمى فى مصر، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات المحلية والدولية؛ مشيرا إلى مشروع مد كابلات الألياف الضوئية فى القرى بكل أنحاء الجمهورية فى إطار مبادرة حياة كريمة؛ لافتا إلى المبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها لبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.

وأوضح وزير الاتصالات أبرز مجالات التعاون المقترحة، والتي تشمل التحول الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتعهيد؛ داعيا الشركات الهندية إلى الاستثمار في مصر في صناعة مراكز البيانات، ومراكز التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

كما شهد الاجتماع تسليط الضوء على مقومات صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، والاستراتيجيات وخطط العمل التى يتم تنفيذها لتنمية هذه الصناعة وتحفيز الاستثمارات وتوطين صناعة الالكترونيات فى ضوء ما تشهده مصر من طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى، وحرص الدولة المصرية على توفير البيئة الداعمة للابتكار التكنولوجى وتنمية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

من جهته؛ أشار جاجيدش ميترا مدير الاستراتيجيات وتطوير الأسواق فى شركة تك ماهندرا إلى سبل تعزيز التعاون المصرى الهندى فى المجالات ذات الصلة؛ مشيدا بجهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي، وإعداد الكفاءات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات في القرى في إطار مبادرة حياة كريمة؛ لافتا إلى التجربة الهندية في مجال التحول الرقمي؛ موضحا إمكانية التعاون المشترك في مجال البنية التحتية للاتصالات.

حضر الاجتماع مصطفى شيخون رئيس القسم التجاري والاقتصادي بسفارة مصر في الهند، والمهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندسمحمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

جدير بالذكر أن الدكتور/عمرو طلعت والوفد المرافق له يزور الهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ يلتقي خلالها مع مسؤولين حكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصرية.