وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الهندي سبل التعاون بين البلدين

يبحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الوزير الفيدرالي للاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، دفع سبل التعاون بين مصر والهند في مجالات البنية المعلوماتية الدولية والتحول الرقمي وتنمية المهارات الرقمية على هامش زيارته للهند.

التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السيد شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي في العاصمة الهندية نيودلهى، بحضور السيد وائل حامد سفير مصر في الهند، حيث تناول اللقاء بحث التعاون بين مصر والهند في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بمجالات التحول الرقمي، والبنية المعلوماتية الدولية، وتنمية المهارات في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الاتصالات يتحدث عن عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والهند؛ معربا عن تطلعه لفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء توافر الكفاءات البشرية في البلدين، موضحا المزايا التنافسية لمصر في مجال البنية المعلوماتية الدولية حيث يمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية أكثر من 90% من البيانات بين الشرق والغرب.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لإعداد قاعدة عريضة من المهارات الرقمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المبادرات والبرامج تستهدف كافة المراحل العمرية، وتشمل عدد من البرامج المقدمة لطلاب المدارس، بالإضافة الى توفير برامج تكنولوجية حديثة من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، مشيرا إلى إمكانية التعاون بين البلدين في مجال التدريب وتأهيل الكوادر، بالإضافة إلى إمكانية إقامة شراكات بين المعاهد التدريبية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعاهد المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات بالهند.

الوزير الفيدرالي يتطلع إلى تنظيم ورش عمل في البلدين

من جانبه، رحب السيد الوزير الفيدرالى للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي بالتعاون في مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءات البشرية في المجالات التقنية، مشيرا إلى جهود الهند من خلال القطاعين الحكومي والخاص في مجال تنمية المهارات الرقمية والتي أثمرت عن بناء قدرات قرابة 50 مليون مستفيد، معربا عن تطلعه إلى تنظيم ورش عمل بين مقدمي خدمات البنية التحتية الدولية في البلدين لتحديد أوجه التعاون المشترك.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المقترحة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل التعاون في الاستخدامات التكنولوجية بقطاع الاتصالات وتقديم الأنظمة المتكاملة، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المنصات الرقمية، حيث تم التطرق إلى جهود مصر في تدشين منصات رقمية في إطار العمل على تحقيق التحول الرقمي، وكذلك الإشارة إلى التجربة الهندية في مجال تدشين منصات رقمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعوة كافة أصحاب المصلحة للانضمام لهذه المنصات ومنها منصة المعاملات الرقمية حيث تم دعوة البنوك والشركات الصغيرة للانضمام اليها ومن ثم تشجيع المعاملات الرقمية.

حضر اللقاء المهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له يزور الهند خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير؛ يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصري.