مباحثات مصرية هندية لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات بـ«نيودلهي»

تبدأ غدا مباحثات مصرية هندية بالعاصمة الهندية «نيودلهي» بين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، ومسؤولين في الحكومة الهندية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الهندية العاملة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، لمناقشة آليات تعزيز الشراكة المصرية الهندية في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية.

زيارة وزير الاتصالات للهند

يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الاتصالات المصري للهند، والتي تستمر خلال الفترة من 9 حتى 13 يناير، إذ من المقرر أن يلتقي الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له مع مسؤولين حكوميين فى الهند، لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

نجاح التجربة الهندية بمجال الاتصالات

يشار إلى نجاح التجربة الهندية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقامة شراكات دولية لنقل المعرفة، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق التحول الرقمي، وتعميق التصنيع المحلي.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له لقاءا مع مسؤولي إحدى المؤسسات الأكاديمية الهندية لاستعراض سبل التعاون المقترحة في مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي كبرى المؤسسات والشركات الهندية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية في عدد من المجالات، أبرزها: التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار التكنولوجي، وصناعة الإلكترونيات.