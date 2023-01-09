الدولة والمجتمع المدني.. «شركاء للتنمية» (ملف خاص)

من منظمات وجمعيات أهلية تعمل فى جزر منعزلة كل منها بمنأى عن الأخرى، إلى تحالف للعمل الأهلى التنموى تتضافر فيه الجهود وتتنوع الآليات وتتوسع المجالات لتغطى مصر من جنوبها إلى شمالها، تتكامل فيه مع الدولة من أجل التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.

وتعزيز حمايتهم باعتبارها أولوية فى العام الجديد 2023، بمبادرات نوعية للنهوض بخدماتهم فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وصولاً إلى المشاركة فى خطط الدولة ومستهدفاتها للتنمية، والوصول إلى شريحة أكبر من «الأكثر احتياجاً».

كانت البداية فى عام 2022 الذى اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسى عاماً للمجتمع المدنى، حيث شهد توقيع 24 جمعية ومؤسسة أهلية على ميثاق العمل الأهلى التنموى، لينمو التحالف يوماً بعد آخر، ويوسع خدماته إلى ملايين المواطنين.

وفى إطار دعم العمل الأهلى شارك الرئيس السيسى، أمس، فى فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطنى، موجهاً التحية للقائمين عليه، وللنماذج المستفيدة من خدماته، بعد أن أصبحوا قدوة لغيرهم، مطالباً ببذل المزيد من الجهد وضم كيانات أخرى إلى العمل المجتمعى من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجاً، فى ظل التحديات غير المسبوقة إقليمياً وعالمياً، ومن أجل الوصول إلى التنمية المنشودة فى مصر.