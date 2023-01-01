«إكسترا نيوز» تستعرض جهود الدولة في تمديد مظلة الحماية الاجتماعية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، في تقرير لها، جهود الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، في تمديد مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وجاء في التقرير، أنه جرى زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ 50.2% خلال 2021-2022، إضافة إلى زيادة 4 أضعاف في الدعم النقدي.

وجرى تخصيص 180 مليار جنيه كمخصصات مالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و96.8 مليار جنيه قيمة دعم السلع التموينية في 2021-2022، وزيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفا.

وفي ما يتعلق بالتموين والخبز، جرى رفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيها في عام 2022، وصرف دعم استثنائي من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.

ووصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9، والمستفيدين من منظومة التموين وصلوا إلى 62.8، أما فيما يتعلق بالدعم النقدي، فتستفيد 5.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي، حيث زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين في 2022.

وجرى زيادة الحد الأدنى للأجور لـ نحو 3 أضعاف في نوفمبر 2022، و50.5 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية.