حفل زفاف هندي في شرم الشيخ.. والمطار يستقبل أول رحلة طيران من نيودلهي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل مساء اليوم، أول رحلة مباشرة قادمة من مطار أحمد أباد بالهند، على متنها 337 راكبا، لحضور حفل زفاف هندي يقام في مدينة شرم الشيخ على مدار الأيام القليلة المقبلة، في إطار استحداث سياحة الزفاف وجذب روادها إلى مصر.

وأوضح المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار شرم الشيخ الدولي، أصبح واحدا من أهم المطارات على مستوى العالم، خاصة بعد تطويره قبل قمة المناخ، التي عقدت نوفمبر من العام الماضي، موضحا أن وصول الطيران الهندي إلى شرم الشيخ، سيكون دعاية مهمة للمطار والمدينة، التي تتميز بالطقس المعتدل في الشتاء.

وصول العروسين

أكد اللواء خالد فودة، أنه جرى استقبال السياح الهنود داخل صالة الوصول بمطار شرم الشيخ من هيئة تنشيط السياحة، وتقديم باقات الورود، حيث جرى الترحيب بالركاب والضيوف والعروسين وتقديم الورود وعزف الموسيقى، وتقديم المشروبات، تعبيرا عن حفاوة الاستقبال، وكان في استقبال الضيوف، اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ، الدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء.

حفل زفاف 3 أيام

قال محافظ جنوب سيناء، إن حفل الزفاف سيستمر لمدة 3 أيام، ومن المتوقع إقامة حفل كل شهر، وهو ما يؤكد نجاح شرم الشيخ في جذب هذا النوع من السياحة «الزفاف»، بعد أن كانت تشتهر بها مدينة دبي، التي كانت الأكثر جذبا لحفلات الزفاف من مختلف دول العالم، وخاصة الهند، إلى جانب أن تركيا كانت منافسا قويا أيضا.

منظمو حفلات الزفاف الهندي

جدير بالذكر، أن هيئة تنشيط السياحة المصرية، كانت شاركت منذ خمسة أشهر مضت، في فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالميا بضخامة تنظيمها وعائدتها الاقتصادية المرتفعة، وذلك بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف بمصر، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والاثار لتنويع الأنماط السياحية المختلفة وجذب مختلف الشرائح من السائحين.

وأقيم المؤتمر بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 150 من الشركات العاملة في تنظيم حفلات الزفاف والفعاليات والمعارض من دولة الهند.

وبدأت جهود هيئة تنشيط السياحة المصرية، في جذب هذا النوع من السياحة في عام 2016، بتنفيذ رحلة تعريفية خلال شهر أكتوبر في نفس العام لعدد من أهم منظمي حفلات الزفاف الهنود بهدف تعريفهم بإمكانيات تنفيذها في مصر، خاصة وأن عددا من الدول المنافسة أصبحت تستقطب هذا النوع من السياحة الهندية، أبرزها تايلاند وسنغافورة وماليزيا والأردن.

10 ملايين حفل زفاف

تشهد الهند سنويا، نحو 10 ملايين حفل زفاف، ما يجعل نمط سياحة الزفاف للأثرياء الهنود، من أهم الأنماط الرائدة في السوق الهندي.