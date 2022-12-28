مطار شرم الشيخ يستقبل عام 2023 بتركيب نظام إلكتروني مطور

أصبح مطار شرم الشيخ الدولي أيقونة المطارات المصرية؛ إذ جرى تطويره قبل قمة المناخ، ليكون أول مطار أخضر في مصر والشرق الأوسط.

خدمات رقمية تنفذ لأول مرة داخل المطارات

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المطار يستقبل العام الميلادي الجديد 2023 بخدمات رقمية تنفذ لأول مرة داخل المطارات المصرية.

وأوضح «فودة» أن التطوير بالمطار شمل كل القطاعات؛ إذ جرى تطوير صالات السفر والوصول ومدرج الطائرات وزيادة سعة جراج الطائرات، إلى جانب إنشاء بوابة للمطار، طبقا للهوية البصرية للمدينة، مشيدا بمستوي المطار والخدمات التي تقدم داخله، وتتواجد في مطارات عالمية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن الشركة المصرية للمطارات ساعدت في تحويل مطار شرم الشيخ الدولي ليصبح أول مطار أخضر رقمي؛ إذ جرى إطلاق مشاريع رقمية بالمطارات المصرية، توفيرا للوقت والجهد والموارد المبذولة في الطرق التقليدية.

المصرية للمطارات

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المصرية للمطارات، بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه أنه «تم تركيب نظام إلكتروني مطور بمطار شرم الشيخ الدولي، وسوف يعمم بباقي المطارات قريبا، كما تم تركيب أجهزة استبيان لاستطلاع رأي الركاب إلكترونيا عن الخدمات المقدمة لهم بالمطارات، بدلا من استمارة استطلاع الرأي الورقية بمطارات «شرم الشيخ، الغردقة، برج العرب، وسفنكس»، وذلك للوقف على رأي الركاب و تحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك بالإضافة إلى تركيب منظومة إلكترونية كاملة للكشف عن الحقائب بمطارات «برج العرب، أسوان، أسيوط، سوهاج، الأقصر، طابا، مطروح»، وجرى أيضا توريد وتركيب منظومة كاميرات لتغطية مواقف الطائرات بمطار شرم الشيخ الدولي.