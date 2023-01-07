محافظ جنوب سيناء: قرية التراث البدوي إضافة جديدة للسياحة في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المشروعات التنموية والخدمية في شرم الشيخ تساهم في تطوير المدينة خاصة أن نجاح قمة المناخ فرضت تحويل شرم الشيخ إلى مدينة ذكية في كل القطاعات.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم السبت لعدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادا لافتتاحها الفترة القادمة.

مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

تفقد المحافظ خلال الجولة ساحة العلم أمام مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، واعمال اللاند سكيب والباركينج استعدادا لافتتاح مبنى المجلس، مؤكدا أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، ويعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة حيث جرى الانتهاء من محطة إنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 100 كيلو وات اعلى المبنى.

واحة فؤاد

وتفقد اللواء خالد فودة، أعمال تطوير قرية التراث البدوي بمنطقة السفاري بشرم الشيخ، وقال في تصريح خاص للوطن، وقال فودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «القرية إضافة جديدة للسياحة في شرم الشيخ».

وأطلق عليها اسم «واحة فؤاد» نسبة إلى المهندس الراحل فؤاد توفيق حافظ الذي صمم مسجدي الصحابة والمصطفى بشرم الشيخ، قائلا: «الواحة تضم مطعم مندي عربي، كأول مطعم بمدينة شرم الشيخ، متخصص في عمل المندي عن طريق الدفن، وفرق استعراضية والفلكلور السيناوي، ومخيمات تراثية بدوية، والمكان يتسع لعدد 60 فردا، ومزود بمسرح يقام عليه يوميا فقرات استعراضية، وأماكن مخصصة لورش العمل بالزي البدوي، وبعض الديكورات التراثية».

مركز الرصد الأمني

تفقد المحافظ خلال جولته التي رافقه فيها الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، مركز الرصد الأمني الموحد استعدادا لافتتاحه بالقريب العاجل، موضحاً أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد.