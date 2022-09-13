«السياحة» تشارك في فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندية

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف المشهورة عالميًا بضخامة تنظيمها وعائدتها الاقتصادية المرتفعة، وذلك بهدف الترويج لسياحة حفلات الزفاف بمصر.

جذب مختلف الشرائح من السياح

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتنويع الأنماط السياحية المختلفة وجذب مختلف الشرائح من السائحين، وأُقيم المؤتمر بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 150 من الشركات العاملة في تنظيم حفلات الزفاف والفعاليات والمعارض من دولة الهند.

وخلال المؤتمر ألقى عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كلمة ترحيب بالحضور، أكد خلالها على عمق الروابط والعلاقات المشتركة بين الحضارتين المصرية والهندية واللتان تعدان من أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها تنوعاً وثراءً، كما تحدث عن التنوع الذي تتميز به المقاصد السياحية المصرية والإمكانيات السياحية والفنية اللازمة لتنظيم جميع أنواع الفعاليات المختلفة.

تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة حرصها على المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر وذلك في إطار جهود الوزارة للترويج لـ المقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف حيث تعد سياحة حفلات الزفاف أحد الأنماط السياحية العالمية التي تستقطب السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع، ولاسيما أن ذلك يساهم في تنويع الأنماط السياحية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية والحضارية لمصر.

وعلى هامش المؤتمر عقد عمرو القاضي عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات لبحث خطة عملها ورؤيتها المستقبلية لتنظيم هذه الفعاليات في مصر.