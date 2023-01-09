النائب محمد عزمي يعلن توصيات «التنسيقية» لتأهيل ودمج المفرج عنهم بعفو رئاسي

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الوطن يتسع للجميع والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية وهي الكلمات التي أعلنها الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال تفعيل لجنة العفو الرئاسي، لافتا إلى أن التنسيقية تعقد صالونها النقاشي بحضور خبراء ومتخصصين لمناقشة دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم العفو الرئاسي.

كيفية دمج وتأهيل المفرج عنهم داخل المجتمع المصري

وأوضح عزمي، خلال إدارته الصالون النقاشي للتنسيقية بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، وأسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمر الجندي مهندس إنتاج صناعات غذائية وأحد المفرج عنهم مؤخرا، أن التنسيقية عقدت اليوم ورشة عمل وناقشت خلالها كيفية دمج وتأهيل المفرج عنهم داخل المجتمع المصري، لافتا إلى أن الورشة أوصت بتعظيم التوعية المجتمعية والدعم النفسي، وبدء عملية التأهيل للمفرج عنهم قبل عملية الإفراج بوقت كافي، وتنظيم عملية التأهيل الصحي والمهني للوظائف التي يمكن أن تناسبهم، مع استدامة حلقات الحوار مع المفرج عنهم وإشراكهم في جلسات الحوار والنقاش المستمرة.

سلسلة من الصالونات النقاشية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.