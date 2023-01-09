أعمال خريجي مبادرة التنسيقية «ابني أديبا» حاضرة في مسابقة المبدع الصغير

قدم عدد من أطفال مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «ابني أديبا» من خريجي المرحلة الأولى للمبادرة في مسابقة المبدع الصغير التي تعتبر من أكبر وأهم مسابقات المواهب للأطفال على مستوى الجمهورية برعاية السيدة انتصار السيسي.

رغبة الأطفال في تقديم أعمالهم

وأكد عدد من الأطفال رغبتهم في تقديم أعمالهم بعدما زادت ثقتهم في أنفسهم ومواهبهم بعد تلقيهم التدريب في مبادرة «ابني أديبا».

وأضاف عدد من الراغبين في المشاركة أن كل ما يهمهم هو أن يقدموا كل ما لديهم وما تعلموه في كل مناسبة لإثبات أن مصر بها مواهب حقيقية سيكون لها مكان في مستقبل الأمم.

مبادرة ابني أديبا مشروع لتطوير مواهب الأطفال

يذكر أن مبادرة ابني أديبا هو مشروع لتطوير مواهب الأطفال في الكثير من المجالات المتنوعة من سن 6 سنوات وحتى 14 سنة أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تطوير مواهب النشء في مجالات الكتابة الأدبية وصناعة الرسوم المتحركة والرسم ويتم التجهيز لمرحلة جديدة تستهدف تطوير مواهب أخرى لنفس الدفعة.