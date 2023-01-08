«التنسيقية» تشارك في إطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطلاق مبادرة إحياء المسرح المدرسي، التي دشنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال العرض المسرحي «تقدر» بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي «المتحدة للخدمات الإعلامية».

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورؤساء التحرير.

جدير بالذكر، أن العرض المسرحي «تقدر»، شهد مشاركة 7 طلاب من أصحاب المواهب الفنية من المدارس المصرية، وتناول رحلة لإلهام الطفل المصري من خلال ماضيه العريق، وحاضره المتطور على إيجاد حلمه الخاص والسعي لتحقيقه، كما ناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل الهوية المصرية وتاريخ الحضارة المصرية، وأهمية تعريف الطفل المصري بالنماذج المشرفة والملهمة ورحلة كفاحها لتكوين صورة ذهنية صحيحة لدى الأطفال عن مهن المستقبل، فضًلا عن أهمية الثقافة والقراءة في تشكيل المعرفة وتكوين الشخصية.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من محمود القط، ونادر مصطفى، ومحمد عزمي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد مبارك، وأحمد نصر الله، عضوا التنسيقية.