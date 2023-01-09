دراسة جدوى لمشروع تجارة مستلزمات المقاهي.. أرباح تصل لـ160 ألف جنيه سنويا

كشف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول الأرباح السنوية من تجارة مستلزمات المقاهي؛ «شيشة» و«دومينو» و«طاولة» و«شوايات»، إلى حوالي 110 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع.

أرباح مشروع تجارة مستلزمات المقاهي

وأضافت دراسة الجدوى الصادرة عن الجهاز التابع لرئاسة الوزراء، أنَّه بإمكان صاحب مشروع تجارة مستلزمات المقاهي مضاعفة أرباحه خلال السنوات الخمس الأولى للمشروع لتقترب من 160 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للنشاط.

قروض بنكية بفائدة أقل من 5% بضمان المشروع

أوصت الدراسة الحكومية بالاستفادة من التمويلات المتاحة لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة البنك المركزي بفائدة تناقصية؛ أقل من 5%، والسداد على فترات تصل إلى 5 أو 7 سنوات، مع توفير الدعم الفني والتدريب.

ويحقق مشروع مستلزمات المقاهي والمطاعم إيرادات مرتفعة تصل إلى 882 ألف جنيه بنهاية العام الأول و1,26 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، وذلك لتميز مبيعات النشاط بسعرة الدوران وارتفاع الطلب المحلي عليها، والذي يزداد بشكل كبير نظرا إلى ارتفاع عدد المستهلكين ورواد المقاهي بكل أنحاء الجمهورية.

ووفقاً للدراسة الاسترشادية، فإنَّ مشروع تجارة مستلزمات المقاهي يوفر فرص العمل لأكثر من 3 أشخاص كعمالة منتظمة وبالتالي صرف رواتب شهريا وزيادة دخول الأفراد، بجانب استغلال تجارة منتشرة، وعليها إقبال كبير بالمجتمع المصري طوال العام.

يتميز المشروع أيضا بانخفاض قيمة الاستثمارات الكلية التي لن تتجاوز 113 ألف جنيه خلال الأعوام الخمس الأولى من المشروع، برأس مال لصاحب المشروع في حدود 85 ألف جنيه فقط والمبلغ الباقي يمكن الحصول عليه بقروض بضمان المشروع.

يشار إلى أنَّ الإيرادات السنوية المرتفعة للمشروع قادرة على تغطية كامل التكاليف الاستثمارية، ليترواح متوسط فترة الاسترداد بي عام وعام و3 أشهر، بمعدل عائد داخلي يزيد عن 5 أضعاف الإنفاق.