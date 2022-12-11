نموذج الحصول على ترخيص الشيشة في المقاهي وفق قانون المحال العامة

بعد حظر الشيشة داخل المقاهي والكافيهات، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، أتاح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ترخيص الشيشة، وحدّد الضوابط الخاصة بترخيص «الشيشة» في المقاهي والكافيهات، وبعض المطاعم.

ويقدم صاحب الشأن طلبا لإصدار ترخيص الشيشة من مركز إصدار التراخيص بالحي أو جهاز المدينة التابع له، ويوقع على إقرار بصحة البيانات المقدمة والمستندات المرفقة بطلب تقنين مزاولة نشاط محل عام مرخص، ويتعهد بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال العامة وعدم الإخلال بالاشتراطات العامة والخاصة والالتزام بالدفاتر والسجلات الأساسية.

كما يقر الالتزام بمزاولة النشاط التجاري داخل حدود المحل المحددة بالترخيص، وعدم مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية وعدم ممارسة أفعال مخلة بالنظام والأداب العامة، وعدم مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا بشأن مزاولة النشاط والالتزام بعدم إزعاج المواطنين القاطنين المجاورين للنشاط، وفي حالة القيام بأي تعديل أو تغيير النشاط بالمحل العام يتم الالتزام بإخطار مركز إصدار الترخيص.

ضوابط ترخيص الشيشة فى المقاهى

ومن الضوابط التي أقرها قانون المحال العامة لترخيص محل أو مقهى لتقديم الشيشة أن يكون المقهى أو الكافيه حاصل على ترخيص وبعيد عن دوار العبادة والمدارس ومحطات الوقود مسافة لا تقل عن ألف متر، ولا تتعدى المساحة 50% المسموح بها تقديم الشيشة فى المطاعم ومحلات تقديم المشروبات، مع توفير التهوية اللازمة، وفصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن غير المدخنين، وحظر تقديم الشيشة للأطفال أقل من 18 عام مع وضع لافته على المقهى توضح ذلك، وغير مسموح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد وجبات غذائية وتقديمها للزبائن.

رسوم ترخيص الشيشة

وفيما يتعلق برسوم ترخيص الشيشة في المقاهي والمطاعم، أوضح قانون المحال العامة أنّ الرسوم تبدأ من 600 جنيه، وتصل إلى 10 آلاف جنيه حسب المساحة للمحل وتختلف من القرى والعزب إلى الأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمواقع المتميزة والراقية.