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أبرز المعلومات عن «شقشق» في «أرابيسك» بعد منحه معاشا استثنائيا من «الممثلين»

كتب:

أحمد حسين صوان
10:25 م | الإثنين 09 يناير 2023
عمرو محمد علي

عمرو محمد علي

حظى الممثل عمرو محمد علي، بدعمٍ جماهيري واسع خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره المُفاجئ بإعلانه مرض إصابته بالتصلب المُتعدد، كونه مُبتعدًا عن الأضواء منذ أكثر من عقدِ كامل، وغيابه عن الساحة الفنية.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن عمرو محمد علي، بعد تصدره محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وهي كالتالي:

- بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات.

- شارك في أكثر من 70 عملًا فنيًا ما بين السينما والتليفزيون.

- آخر أعماله التليفزيونية مسلسل «حدائق الشيطان» عام 2006.

- حقق نجاحًا كبيرًا بمُشاركته في مسلسل «أرابيسك» حيث جسد دور «شقشق».

- أصيب بمرض التصلب المُتعدد.

- منحته نقابة المهن التمثيلية عضوية عاملة ومعاشا مدى الحياة.

- تلقى دعمًا كبيرًا من قبل زملاءه بالوسط الفني، الذين جمعتهم صداقة قديمة منذ مُشاركتهم في أعمالٍ وهم في سن الطفولة، منهم أحمد عقل، وهند حسني، ومحمد عبد الواحد، وكريم الحسيني وعمرو خليل ودعاء السراج.

- من أبرز أعماله «مستر كاراتيه»، و«سارق الفرح»، و«ريا وسكينة»، و«الوسية»، و«صرخة ندم»، و«البشاير».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.