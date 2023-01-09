تفاصيل مرض الفنان عمرو محمد علي.. أبعده عن الفن منذ 17 عاما

‎مرض الفنان عمرو محمد علي الذي يعرفه الجمهور بشخصية «شقشق» ضمن أحداث مسلسل «أرابيسك» للمخرج جمال عبد الحميد، إنتاج عام 1994، من من الأمور التي يريد الجمهور معرفتها، بعد أن عاد الفنان الشاب للظهور مرة أخرى بعد فترة طويلة من الغياب قاربت الـ 17 عاما، منذ آخر أعماله في مسلسل «حدائق الشيطان» عام 2006.

وتسبب ‎مرض الفنان عمرو محمد علي في غيابه عن الساحة الفنية، وذلك وفقا لما كشفه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيما الحصري على شاشة قناة «dmc»، حيث تم تشخصيه بالإصابة بـ«التصلب المتعدد» منذ عام 2006، وهو ما يؤثر عليه بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالحركة، قائلا: «مرض التصلب المتعدد صعب ومكلف جدًا، وعلى مدار 17 سنة قاعد مكاني مش بتحرك، لأن العلاج اللي باخده غير كافي، ونفسي حد يهتم بعلاجي».

تفاصيل مرض الفنان عمرو محمد علي

وعن تفاصيل مرض الفنان عمرو محمد علي، طمأن الجمهور على حالته الصحية، قائلا: «أنا عايز أطمن الناس أنا كويس، وأطلب فقط من النقابة الاهتمام بي فيما يتعلق بالعلاج، وأتمنى أن يتم الله شفائي على خير وأعود للجمهور مرة أخرى، وهو مرض صعب في علاجه لأنه إلتهاب في الأعصاب وهو ما أبعدني عن الشاشة لسنوات طويلة»

بعد مرض الفنان عمرو محمد علي.. الفنانون يقدمون دعمهم

وبعد إعلان ‎مرض الفنان عمرو محمد علي، حرص عدد كبير من الفنانين على دعمه، حيث توجه وفد من نقابة المهن التمثيلية لزيارته يتضمن الفنان أحمد سلامة ومصطفى حجي للإطمئنان على حالته الصحية، وأكد «محمد علي» أن النقابة برئاسة الفنان أشرف زكي توليه اهتمام خاص فيما يتعلق بالعلاج، «الدكتور أشرف زكي مهتم بيا ومش عارف أشكره إزاي».

كما نشر الفنان كريم الحسني صورة من زيارة عدد من الفنانين الذين اشتهروا في طفولتهم لـ عمرو محمد علي، من بينهم هند حسني إحدى بطلات مسرحية «هالة حبيتي»، أحمد عقل صاحب شخصية «سقراط» في فيلم «العفاريت»، بالإضافة إلى عمرو خليل ومحمد عبد الواحد,