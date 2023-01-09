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قناة القاهرة الإخبارية: مصرع شخصين بعد تحطم طائرة صغيرة في أقصى شمال روسيا

كتب:

محمود البدوي
09:49 م | الإثنين 09 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الطوارئ الروسية، أعلنت اليوم الاثنين، إن شخصين لقيا حتفهما بعد تحطم طائرة صغيرة، في شمال روسيا وسط طقس شديد البرودة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة من طراز An-2K وكانت تقل اثنين من أفراد الطاقم و10 ركاب عندما تحطمت على بعد حوالي 10 كيلومترات «6 أميال» من قرية كاراتيكا في منطقة نينيتس ذاتية الحكم.

وأضافت: «وفقا لراكب، فإن شخصين لقيا حتفهما، ومن المقرر أن يسافر فريق أرضي إلى الموقع، على متن عربات ثلجية وطائرة هليكوبتر».

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