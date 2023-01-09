مراسل قناة القاهرة الإخبارية: زيارة بايدن للمكسيك تناقش ملفات اقتصادية واجتماعية

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المكسيك، حاملًا حقيبة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من المتوقع مناقشتها خلال القمة الثلاثية التي ستجمعه مع الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، وجاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي.

وقال رامي جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من العاصمة الأمريكية واشنطن، إن الرئيس بايدن يسعى بشكل رئيسي للتعاون مع المكسيك، من أجل ضبط الحدود المشتركة بين البلدين فيما يخص ملف المهاجرين، مشيرًا إلى أن المكسيك تعد البوابة الرئيسية لدخول المهاجرين للأراضي الأمريكية.

وأضاف أن الخطة الأمريكية الرئيسية تتضمن إعادة 30 ألف مهاجر غير شرعي لبلدانهم في أمريكا اللاتينية، مقابل استقبال الولايات المتحدة لـ30 ألفًا آخرين، وتوفيق أوضاعهم القانونية كمهاجرين، وتوطينهم في الولايات الجنوبية، ومساعدتهم في الحصول على وظائف.