أسامة بديع لـ«صالون التنسيقية»: نستعد لإنشاء مفوضية لدمج وتأهيل المعفو عنهم مجتمعيا وسياسيا

قال أسامة بديع عضو لجنة تأهيل المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرحلة الحالية، تتطلب العمل في ظل حوار مجتمعي دائم، وشكلت التنسيقية، لجنة لإعادة دمج المفرج عنهم، ومنهم الطلاب الذين يحتاجون العودة لدراستهم، وكذلك مشكلات التحفظ على الأموال، وترقب الوصول من السفر.

إنشاء كيان أو مفوضية معنية بالدمج والتأهيل

أوضح «بديع»، خلال استضافته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية بصدد إنشاء كيان أو مفوضية معنية بالدمج والتأهيل تقوم على شبكة علاقات بين المؤسسات في إطار رسمي لمخاطبة المؤسسات المعنية في قضايا دمج المفرج عنهم، متابعا «في رسائل بتوصلنا مضمونها تعثر وتخوف من تنفيذ قرارات عودة موظفين مفصولين لعملهم بعد الإفراج عنهم بالرغم من وجود قرارات وزارية».

تغيير الخطاب الإعلامي

وأشار عضو بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن الخطاب الإعلامي لابد أن يتغير وينقل رسالة طمأنينة للقطاع العام والخاص والحكومي والمجتمع بشكل عام أنه في ظل بناء جمهورية جديدة نحتاج إلى فتح صفحة جديدة نؤكد من خلالها على أن الوطن يتسع للجميع.

يدير الصالون النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، وأسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وعمر الجندي مهندس انتاج صناعات غذائية وأحد المفرج عنهم مؤخرا.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.