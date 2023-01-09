السيسي يكرّم شخصيات مؤثرة في العمل الأهلي والتطوعي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى عدداً من النماذج المصرية المشرّفة فى العمل التطوعى خلال فعاليات انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتجمع الخامس.

الراحلة أنيسة حسونة

إحدى أيقونات العمل التطوعى والخيرى فى مصر، توفاها الله قبل توقيع ميثاق التحالف بنحو 6 ساعات، اختيرت سفيرة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتسلم الجائزة زوجها الدكتور شريف ناجى.

رضا سيد حسن

باحثة ماجستير فى القانون العام، بدأت رحلة تعليمها من فصول محو الأمية واستطاعت التغلب على تحديات ذوى البصيرة، كما تطوعت لمساعدة الأطفال من ذوى البصيرة فى تعلم طريقة برايل.

أحمد إبراهيم عطا الله

يعمل بوزارة المالية ومتطوع بالعمل العام مع زوجته وأولاده منذ أكثر من 15 سنة وشارك فى العديد من الحملات التطوعية من خلال الجمعيات التنموية.

باسل محمد على

وهب نفسه للعمل التطوعى الذى أحبه وأخلص له منذ صغره ضمن مؤسسة صُناع الحياة ورحل عن عالمنا وهو فى الثانية والعشرين من عمره، وتسلم عنه الجائزة والده المهندس محمد على.

الدكتورة شيرين عامر

طبيبة قامت مع زملائها بتنفيذ العديد من القوافل الطبية والعينية بداية من القاهرة وصولاً إلى أبعد المناطق النائية والصحراء على مدار 25 سنة اعتماداً على الموارد الذاتية.

أحمد فؤاد السيد

مسئول عن نشاط الإعاقة الحركية فى جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ولم توقفه إصابته بمرض السرطان عن العمل التطوعى.

محمود سعيد مبارك

استطاع رغم الإعاقة السمعية أن يتخرج فى المعهد العالى للهندسة قسم الاتصالات بتقدير امتياز ويعمل بالقطاع الهندسى، وهو متطوع منذ عام 2011 فى تعليم الشباب الصم بعض البرامج المهمة.

الراحل محمد رياض وزوجته جيهان

من مؤسسى مؤسسة صناع الحياة، وأدارا العديد من الحملات التطوعية، توفى الزوج فى حادث أليم عام 2018، ثم رحلت الزوجة متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، وتسلم الجائزة عنهما ابنتهما سارة محمد رياض.

مى جاب الله

نائب المدير القطرى لهيئة إنقاذ الطفولة إحدى المكرمات أيضاً، لديها خبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً فى العمل بمجال التنمية والإغاثة الإنسانية وأدارت العديد من الحملات الإنسانية فى كثير من الدول.

شعبان حسنى عبدالمقصود

أسس مع 3 من زملائه مبادرة «عشان الخير للغير» بمنطقة العاشر من رمضان فى عام 2020 لتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل.