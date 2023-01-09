السيسي يكرم الشخصيات المؤثرة في جهود تحالف العمل الأهلي.. على رأسهم أنيسة حسونة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج المصرية المشرفة في العمل التطوعي، خلال فعاليات انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتجمع الخامس.

وكرم رئيس الجمهورية اسم الراحلة أنيسة حسونة التي كانت واحدة من أيقونات العمل التطوعي والخيري في مصر، وتوفاها الله قبل توقيع ميثاق التحالف بنحو 6 ساعات، واختيرت سفيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتسلم الجائزة زوجها الدكتور شريف ناجي.

تكريم متطوعة لمساعدة الأطفال من ذوي البصيرة في تعلم طريقة برايل

وكرم الرئيس السيسي رضا سيد حسن باحثة ماجستير في القانون العام وبدأت رحلة تعليمها من فصول محو الأمية بتصميم ومثابرة واستطاعت التغلب على كل التحديات التي تواجه فتاة من ذوي البصيرة، كما تطوعت لمساعدة الأطفال من ذوي البصيرة في تعلم طريقة برايل.

وكان أحمد إبراهيم عطا الله أمد المكرمين أيضا، حيث يعمل بوزارة المالية ومتطوع بالعمل العام مع زوجته وأولاده منذ أكثر من 15 سنة وشارك في العديد من الحملات التطوعية من خلال الجمعيات التنموية.

أيضا، كرم رئيس الجمهورية باسل محمد علي الذي وهب نفسه للعمل التطوعي الذي أحبه وأخلص له منذ صغره ضمن مؤسسة صناع الحياة ورحل عن عالمنا وهو في الثانية والعشرين من عمره، وتسلم عنه الجائزة والده المهندس محمد علي.

تكريم الطبيبة شيرين عامر

وكرم الرئيس السيسي أيضا، الدكتورة شيرين عامر طبيبة نفذّت مع زملائها المتطوعين العديد من القوافل الطبية والعينية بداية من القاهرة وصولا إلى أبعد المناطق النائية والصحراء على مدار 25 سنة اعتمادا على الموارد الذاتية.

وحصل أحمد فؤاد السيد على تكريم الرئيس السيسي أيضا، فهو مسؤول عن نشاط الإعاقة الحركية في جمعية رسالة للأعمال الخيرية، ولم توقفه إصابته بمرض السرطان عن العمل التطوعي.

وكرم الرئيس السيسي المهندسَ محمود سعيد مبارك، الذي استطاع رغم الإعاقة السمعية أن يتخرج في المعهد العالي للهندسة من قسم الاتصالات بتقدير امتياز ويعمل بالقطاع الهندسي، وهو متطوع منذ عام 2011 في تعليم شباب الصم بعض البرامج الهامة.

تكريم مؤسسي مؤسسة صناع الحياة

وكرم رئيس الجمهورية المهندس محمد رياض وزوجته جيهان رمضان، كلاهما من مؤسسي مؤسسة صناع الحياة، وأدارا العديد من الحملات التطوعية، حيث لقي الزوج مصرعه في حادث أليم عام 2018، ثم رحلت الزوجة متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، وتسلم الجائزة عنهما سارة محمد رياض ابنتهما.

وكانت مي جاب الله نائب المدير القُطري لهيئة إنقاذ الطفولة إحدى المكرمات أيضا، إذ أن لديها خبرة تمتد لأكثر من 22 عاما في العمل بمجال التنمية والإغاثة الإنسانية وأدارت العديد من الحملات الإنسانية في كثير من الدول.

ومن النماذج التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا، شعبان حسني عبدالمقصود، الذي أسس مع 3 من زملائه مبادرة «عشان الخير للغير» بمنطقة العاشر من رمضان في عام 2020 لتنظيم قوافل طبية مجانية بالكامل.