قناة القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب إندونيسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب إندونيسيا، إذ أن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكر اليوم، إن زلزالا بقوة 7.7 درجة ضرب منطقة تانيمبار في إندونيسيا.

وأضاف المركز الأوروبي، أن الزلزال وقع على عمق 97 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ويعد أكثر قوة من الأخير الذي ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية، متسببا في مقتل نحو 268 شخصًا وإصابة المئات، إذ بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، على عمق قدر بنحو 10 كيلومترات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.